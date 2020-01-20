Боятся, но купаются. Как в Барнауле прошло Крещение Господне

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
19 января православные россияне отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В столице Алтайского края в этот день прошел крестный ход, и были открыты три площадки для купания. Главная купель традиционно была на Речном вокзале. Несмотря на сильный ветер и снег барнаульцы до позднего вечера шли окунуться в прорубь.
Комментарии
Я бы сказал, что думаю про это мероприятие, но боюсь арестуют в оскорблении чувств верующих.
Бедные детишки, особенно на первых фото, где взрослую девчонку старый тащит.
20.01.2020 07:52
- гость -
Само по себе норм мероприятие))) но одно дело на Ближнем Востоке куряться в январе, и другое - у нас.
Да мне тоже показалось что девочка была против.
но боюсь арестуют в оскорблении чувств верующих.
Бугага, нашел верующих, модно, сэлфи, сэлфи мой друг.
Убери камеры, и половина не полезет!!!
тетки купальники просто выгуливают