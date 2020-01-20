Боятся, но купаются. Как в Барнауле прошло Крещение Господне

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 января православные россияне отметили один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В столице Алтайского края в этот день прошел крестный ход, и были открыты три площадки для купания. Главная купель традиционно была на Речном вокзале. Несмотря на сильный ветер и снег барнаульцы до позднего вечера шли окунуться в прорубь.