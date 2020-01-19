Тепловоз сошел с рельсов в Алтайском крае. Фото и видео

Фото: vk.com/barneos22

Тепловоз со снегоочистителем сошел с рельсов в Локтевском районе, сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.

На кадрах видеозаписи видно, что первой сошла с рельсов тележка, а за ней уже и тепловоз. Тележку развернуло, и она пробила топливный бак, из-за чего случилась утечка топлива.

Автор видео утверждает, что в аварии пострадали три человека. Официальной информации по ЧП пока не поступало.

UPD 18:35: В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги уточнили amic.ru, что 77 км участка Шеманоиха — Локоть относится к территории Казахстана и РЖД не обслуживается.