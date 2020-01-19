Пожарная машина почти час буксовала в Барнауле

Фото: Алена Жукова

Пожарный автомобиль днем 19 января забуксовал во дворе домов Папанинцев, 121 и Ядринцева, 82, сообщили amic.ru очевидцы.

Водитель машины со включенными маячками и специальным звуковым сигналам неосмотрительно въехал во двор, до которого еще не добралась снегоочистительная техника.

Почти час спасатели безуспешно пытались выехать и даже рыли для этого подкопы. На помощь им пришла другая пожарная машина. Совместными усилиями все-таки удалось выехать со двора.

Как выбираются из него водители легковых автомобилей, припаркованных рядом, остается загадкой. Возможно, они просто пересели на общественный транспорт до лучших времен.

Ранее в январе автомобиль спецчасти МЧС забуксовал на улице Анатолия в Барнауле, но на выручку пришел общественный транспорт. Его вытянул из сугроба трамвай.