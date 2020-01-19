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"Такого не было 5 лет". Как Алтайский край справляется с аномальной метелью

, ИА "Амител"
На борьбу с последствиями стихии брошены силы всех оперативных служб
Фото: altayoriginal.ru

Фото: altayoriginal.ru

Как регион справляется с последствиями штормового ветра и метели, обрушившихся на Алтайский край 17 января местами продолжающихся до сих пор, рассказал начальник краевого управления печати и массовых коммуникаций Евгений Нечепуренко.

"Штормовая погода накрыла сильным ветром и метелью большую часть Алтайского края. Он срывал крыши, дорожные знаки, ломал деревья и заборы", — написал Нечепуренко в социальной сети Facebook, уточнив, что подобного стихийного бедствия на Алтае не было минимум пять лет.

В условиях ограниченной видимости закрыли свыше десятка трасс. К настоящему моменту остаются закрытыми девять автодорог. Произошли массовые ДТП под Новоалтайском и Павловском, в которых в общей сложности столкнулись почти 50 машин. Два человека погибли.

Часть водителей оказались заблокированы в пробках на трассах. Для их обогрева развернули несколько пунктов временного размещения, где люди могли выпить горячего чаю и переночевать.

"Сейчас на федеральных и региональных трассах работает почти 400 единиц техники. Все краевые цифры еще будут озвучены, но уже сейчас понятно, что они будут более масштабными", — уточнил Нечепуренко.

Барнаул

Свыше сотни единиц техники задействованы в расчистке дорого Барнаула. Снегоуборочные работы взял под личный контроль губернатор Виктор Томенко.

Часть выездов из краевой столицы перекрыта.

"По информации ГИБДД остаются закрытыми выезды из города: Правобережный тракт, Павловский тракт, Змеиногорский тракт", — перечислил Нечепуренко.

Новоалтайск

В Новоалтайске работа общественного транспорта не нарушена, но были сбои в снабжении электроэнергией из-за штормового ветра. Сейчас они устранены.

Пострадала крыша Лицея № 8. Ветром сорвало около 5 кв. метров кровли. Повреждение оперативно устранили.

Бийск

Весь общественный транспорт Бийска вышел на линию. Внутри города перекрытий из-за метели нет, а вот за его пределами закрыты трассы до Соусканихи, Карабинки, Мартыново и Ельцовки. Свободен проезд только до Белокурихи.

Рубцовск

В Рубцовске замело дороги до нескольких сел. Большинство из них оперативно очистили.

Не выдержала натиска стихии дымоходная труба на котельной СОШ № 10 и обрушилась. Обошлось без жертв. Несмотря на это котельная продолжает работать. Соответственно, температурный режим в учебном заведении не нарушен. Ремонтные работы планируют начать в понедельник.

Алейск

В Алейске из-за закрытия трасс два междугородних автобуса остались в Алейске. Их пассажиры, в том числе 20 юных воспитанников команды "Сибирь" (Новосибирск), пребывают в пунктах временного размещения людей.

На выезде из города оборудовали пункт обогрева на базе кафе "Полюшко". Там имеется горячее питание в широком ассортименте.

Заринск

Заринск оказался временно заблокированным – выезды из города закрыты во всех направлениях.

"В пункте временного размещены 6 автомобилистов, специалисты МЧС доставили их с дороги. Пункт временного размещения готов принять жителей, которые оказались в период непогоды на дорогах круглосуточно", — рассказал Нечепуренко.

Во всех городах вся имеющаяся снегоуборочная техника направлена на очистку улиц. Начинают с центральных транспортных магистралей, а затем уже переходят на улицы частного сектора.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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