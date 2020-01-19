Умер экс-участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков

19 января скончался бывший участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков. Он ушел из жизни в возрасте 36 лет.

О смерти ведущего и юмориста сообщил на своей странице в социальной сети Facebook его друг Давид Мелик-Гусейнов.

"Мы виделись после Нового года. Я зашел в палату и понял, что это – последний раз. И он понял это, – написал Давид. – Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно – лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел".

Ранее Тимур Гайдуков на своей странице в социальной сети сообщил, что ему поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Ему требовалось дорогостоящее лечение. Он получал его в московской клинике.

10 января близким пациента удалось собрать на 2,4 млн рублей на иностранный препарат. В тот же день его должны были доставить в больницу. Лечение не помогло.