В Алтайском крае вновь перекрыли Чуйский тракт

Участок Чуйского тракта в Алтайском крае перекрыли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай". В частности, наблюдается сильный боковой ветер, а из-за метели видимость периодически падает до нуля.

Речь идет об участке с 293 по 345 км (между с. Троицким и Бийском). До улучшения погоды на трассу не пускают пассажирские автобусы и большегрузы.

В ведомстве уточняют, что для фур оборудованы специальные стоянки на Чуйском тракте. Одна из них расположена рядом с кафе "Ника-фуд" (293-й км), а другая – возле поворота на обход Бийска.

Уточнить актуальную информацию о дорожной ситуации на федеральных трассах можно по телефонам: 8 (3852) 631-459 и 8-962-815-98-69.

Напомним, к настоящему моменту остаются перекрытыми девять региональных автодорог.