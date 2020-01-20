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В Алтайском крае 20 января похолодает до -21°C

, ИА "Амител"
Синоптики прогнозируют гололедицу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пасмурная и достаточно холодная погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 20 января, информирует региональный Гидрометцентр

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, составит от -11°C до -16°C (в северной части – до -21°C). В отдельных районах выпадет небольшой снег. Немного ослабнет ветер. Его скорость может достигать до 14 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра может показывать от -14°C до -16°C. Преимущественно без осадков. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 9 м/с.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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