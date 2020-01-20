СМИ рассказали об источниках дохода нового премьер-министра РФ и его жены

"Коммерсантъ" опубликовал информацию о доходах премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги.
В 2013 году Мишустин заработал 30,8 млн рублей, а его жена – 149,5 млн. В 2014 году –23,2 млн и 160,1, в 2015 – 19,5 и 80,9, в 2016 – 18,9 и 77,3, в 2017 – 19,9 и 68,5, в 2018 – 19 и 47,7 соответственно.
В конце 80-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР основал "Международный компьютерный клуб", что способствовало появлению в стране вычислительной техники и к моменту, когда Мишустин стал советником, а потом заместителем главы ФНС, он был уже обеспеченным человеком.
По информации издания, основная часть доходов премьер-министра является результатом его инвестиций в бизнес. После десятилетней карьеры в госорганах Мишустин возглавил "Объединенную финансовую группу", которая управляла инвестициями в крупные компании. Позднее, для возвращения на госслужбу, Михаил передал свои активы жене.
Таким образом, семья Мишустина обладает активами в сотни миллионов рублей, которые они приумножают за счет инвестирования.
Комментарии
Скрупулезно честный человек. Интересно, как Владимир Владимирович будет управлять им?
Пустые слова, документы где, которые можно проверить?
Кто-бы сомневался, Путин отбират только кристально чистых людей! Пущай теперича Навальный кается в своих сомнениях об источниках дохода евоной бабы!
как ему понять, нас простых граждан, с доходом 300тысяч в год?
"В конце 80-х годов Михаил вместе с несколькими членами Академии наук СССР основал "Международный компьютерный клуб", что способствовало появлению в стране вычислительной техники"
А до этого у нас что, не было компьютерной техники? Скажите честно, стали возить пендосовскую технику и наживаться на этом.
20.01.2020 08:54
- гость -
а зачем ему понимать население? он не законодательная власть (СФ или ГД) и не президент. он исполняет законы которые законодатели, так же не думающие о народе, придумывают.
Первый налог на квартиру был 300 рублей, за предыдущий год 3500. Сомневаюсь, что моя квартира подорожала в 12 раз. Налог платят обычно за доходы. При Мишустине стали платить за расходы, то ли еще будет?
возглавил "Объединенную финансовую группу", которая управляла инвестициями в крупные компании.
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Инвестфонды как-то быстро исчесзли вместе с ваучерами. Где Гермес и Гермес-финанс? Почему нет дивидентов?
что способствовало появлению в стране вычислительной техники
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Что способствовало уничтожению в стране вычислительной техники. В то время были отечественные ПК Искра 1040 и Искра 1045. Мониторы были черно-белые и надежность не важная.