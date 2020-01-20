СМИ рассказали об источниках дохода нового премьер-министра РФ и его жены

"Коммерсантъ" опубликовал информацию о доходах премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги.

В 2013 году Мишустин заработал 30,8 млн рублей, а его жена – 149,5 млн. В 2014 году –23,2 млн и 160,1, в 2015 – 19,5 и 80,9, в 2016 – 18,9 и 77,3, в 2017 – 19,9 и 68,5, в 2018 – 19 и 47,7 соответственно.

В конце 80-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР основал "Международный компьютерный клуб", что способствовало появлению в стране вычислительной техники и к моменту, когда Мишустин стал советником, а потом заместителем главы ФНС, он был уже обеспеченным человеком.

По информации издания, основная часть доходов премьер-министра является результатом его инвестиций в бизнес. После десятилетней карьеры в госорганах Мишустин возглавил "Объединенную финансовую группу", которая управляла инвестициями в крупные компании. Позднее, для возвращения на госслужбу, Михаил передал свои активы жене.

Таким образом, семья Мишустина обладает активами в сотни миллионов рублей, которые они приумножают за счет инвестирования.