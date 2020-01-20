Глава МВФ предупредила о глобальном экономическом кризисе

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила о новом витке мирового экономического кризиса, связанного с неравенством и нестабильностью экономического сектора, сообщает РИА "Новости".

Во время своего выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне она отметила, что за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, однако неравенство между группами населения растет. Георгиева пояснила, что во многих странах существует небольшой процент людей, доходы которых сопоставимы с суммой доходов беднейших групп населения.

"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает ситуацию начала XX века, когда развитие технологий и интеграция сначала привели к первому "позолоченному веку", "ревущим двадцатым", а затем и к финансовой катастрофе", – сказала она.