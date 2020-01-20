Житель Бийска рассказал о полицейских, которые помогли ему добраться до дома

Бийчанин в социальных сетях рассказал историю о том, как сотрудники ДПС помогли ему выбраться из снежного плена и попасть домой.

Мужчина вместе с супругой застряли в сугробе около поселка Курья. Самостоятельно выехать не получилось и тогда на помощь людям пришли сотрудники ДПС. На служебном автомобиле они вытянули застрявших и предложили сопроводить их. В какой-то момент машина бийчанина заглохла и больше не завелась, тогда полицейские решили буксировать технику до населенного пункта, а для людей организовали возможность уехать домой.

"Самое страшное было заглохнуть в лесу в метель и не зная местности, но благодаря капитану Алексею и лейтенанту Роману мы дома", – написал мужчина.

В комментариях пользователи предложили ему написать письмо с благодарностью в МВД, чтобы сотрудникам выписали премию.