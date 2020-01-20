Стоит весь город. Утренние пробки в Барнауле достигли отметки девять баллов

Последствия снегопадов в Барнауле снова дают о себе знать. Жителям города придется постоять в пробках перед тем, как попасть на работу.
Самые большие заторы отмечаются на Павловском тракте, от Малахова до проспекта Строителей, на улице Попова от Делового проезда до Балтийской, по улице Малахова от Павловского тракта до Антона Петрова и на улице Северо-Западной от Юрина до Ленина.
В центре города тяжелая ситуация на перекрестках. При этом проспект Строителей свободен.
Движение автомобилей затруднено на нескольких участках проспекта Космонавтов, по улице Власихинской, Змеиногорскому тракту и улице Кутузова.
"Яндекс. Пробки" дает заторам в Барнауле 9 баллов из 10.
Комментарии
Не знаю про какие пробки речь, вышел в 8 утра из дому в центре, в 8-45 на работе на выселках, пробок нет, правда ОТ пришлось подождать на 5 минут дольше.
Хорошо бы карту трамвайных пробок тоже выкладывать для сравнения.
20.01.2020 09:24 Влад
Может просто пробка в противоположном направлении?
20.01.2020 09:46
- гость -
Владу чтобы это понять мозга не хватает...
Трамваи в буран реально выручают. Зимой без трамвая никак. И убирают трамвайный пути всю ночь.
На Южном,всего то 4 улицы можно сказать и Памирская с выездом на Змеиногорский тракт самая загруженная утром,но там никогда не чистится середина дороги.Всю зиму так,хорошо если через неделю просто раскатают машины. Администрация поселка совсем не занимается дорогами и особенно этим направлением.
Вчера же два понтареза на автобусе инспектировали аул
Ещё одна причина по которой в городе необходимо развивать современную LRT систему.
Пробки пробками, а с автобусами в городе - беда((( Сегодня проще было пешком, чем ждать 19 или 20 на Павловском тракте, т.к. их просто не было! За 20 минут ни одного! Как администрация города предлагает пассажирам втискиваться с переполненные маршрутки, которые, если повезет, вдруг все-таки решат остановиться?? Но и маршрутки почти все мимо проезжают.
20.01.2020 11:00
Гость
Пробки пробками, а с автобусами в городе - беда((( Сегодня проще было пешком, чем ждать 19 или 20 на Павловском тракте, т.к. их просто не было! За 20 минут ни одного! Как администрация города предлагает пассажирам втискиваться с переполненные маршрутки, которые, если повезет, вдруг все-таки решат остановиться?? Но и маршрутки почти все мимо проезжают.
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Поэтому люди и переходят на свой личный транспорт, потому что на общественный надеяться нельзя. И мы по той же причине перешли, тоже на Павловском сколько лет мучились, пытаясь уехать утром на работу.
С потока в центр доехал быстрее минут на 10-15. На остановках ужас по количеству людей.
20.01.2020 11:37
Пионер
С Потока в центр какие проблемы? 2-3 минуты и на Ленинском, а там море общественного транспорта.
20.01.2020 11:18
- гость -
И это очень и очень плохо, когда власти не могут наладить в городе стабильную работу ОТ, вынуждая граждан пользоваться личным автотранспортом для ежедневных поездок на работу.