Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае

Еще один житель Китая умер от осложнений, вызванных новым типом коронавируса, сообщает РИА "Новости".

За два дня атипичная пневмония диагностирована еще у 136 человек. Самому молодому пациенту 25 лет, а самому взрослому – 89. Болезнь выражается у всех одинаковыми симптомами – одышка, повышенная температура и кашель.

В городе Ухань, где была зарегистрирована вспышка неизвестного ранее заболевания, госпитализированы 198 человек, девять из которых находятся в тяжелом состоянии. Три человека скончались. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.