Автомобиль столкнулся с трамваем в Барнауле. Проезд заблокирован

Иномарка столкнулась с трамваем на пересечении Малахова и Антона Петрова в Барнауле.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет.

Из-за аварии движение автомобилей по Антона Петрова в сторону улицы Попова сильно затруднено. Движение трамваев полностью заблокировано, рассказали очевидцы в сообществе 'Инцидент Барнаул".

Подробности происшествия уточняются.