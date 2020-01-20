Автомобиль столкнулся с трамваем в Барнауле. Проезд заблокирован

Иномарка столкнулась с трамваем на пересечении Малахова и Антона Петрова в Барнауле.
Автомобиль получил серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет.
Из-за аварии движение автомобилей по Антона Петрова в сторону улицы Попова сильно затруднено. Движение трамваев полностью заблокировано, рассказали очевидцы в сообществе 'Инцидент Барнаул".
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
Только LRT с изолированной инфраструктурой!
при дурок на пузотёрке походу права купил, раз не знает как с трамваем разъезжаться
20.01.2020 11:48 - вот же ты под сирала - анал литег
амик
смысл в таких новостей?
пока выложили уже там все нормализовано