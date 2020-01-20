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Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

, ИА "Амител"
Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости". Сейчас они составляют в среднем 5,92% годовых.

В марте текущего года во многих крупных финансовых организациях можно открыть депозит под 8% годовых, а в июле – под 7%.

В начале 2020 года уже три банка из топ-5 понизили ставки. Так, в Сбербанке депозиты базовой линейки оценивают в 2,7-4,5% годовых, в Россельхозбанке максимум 0 6,4%, в Альфа-Банке – 5,1% (если клиент не пользуется другими услугами учреждения).

Эксперты связывают такую тенденцию с понижением Центробанком ключевой ставки. В 2019 году Центральный банк снижал ключевую ставку пять раз, последний из них – в декабре, когда она составила 6,25%.

Ключевая ставка – это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады. Низкая ключевая ставка в частности делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию.

В то же самое время сохраняется низкая инфляция. Ожидается, что в первом квартале она будет меньше 3%.

В связи с этим экономисты дают прогноз, что ставки по депозитам также продолжат снижаться, приближаясь к уровню инфляции, то есть рублевые вклады станут просто невыгодными.

Ранее аналогичный прогноз дал amic.ru кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов.

"Я вклады сегодня не рассматриваю, потому что процентная ставка по ним еле-еле покрывает инфляцию", – заявил он.

Специалист также рассказал, почему российской валюты бояться не нужно и куда и как правильно вкладывать деньги, чтобы сохранить и приумножить сбережения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.01.2020 10:42
АБОРИГЕН

На них никогда и не было возможно заработать. Так, замедлить чуть обесценивание от инфляции, не более того.

20.01.2020 12:05
- гость -

Смысл тогда их давать банкам ? Пусть дома лежат. По кредитам-то ставки что-то нифига не падают, только в рекламе все красиво, а придешь получать - все совсем не так.

20.01.2020 12:49
гость

Тогда лучше баксы покупать, они скоро по 200 будут. Я правда уже 5 лет жду, в конце 2014 взял штуку баксов по 59, ни фига не вырос. Надо было хотя бы по 67 сбросить. Теперь жду. когда по 200 будет

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