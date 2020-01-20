Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости". Сейчас они составляют в среднем 5,92% годовых.

В марте текущего года во многих крупных финансовых организациях можно открыть депозит под 8% годовых, а в июле – под 7%.

В начале 2020 года уже три банка из топ-5 понизили ставки. Так, в Сбербанке депозиты базовой линейки оценивают в 2,7-4,5% годовых, в Россельхозбанке максимум 0 6,4%, в Альфа-Банке – 5,1% (если клиент не пользуется другими услугами учреждения).

Эксперты связывают такую тенденцию с понижением Центробанком ключевой ставки. В 2019 году Центральный банк снижал ключевую ставку пять раз, последний из них – в декабре, когда она составила 6,25%.

Ключевая ставка – это годовой процент, под который ЦБ дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады. Низкая ключевая ставка в частности делает кредиты доступными для населения и бизнеса. Повышение ставки призвано сдержать инфляцию.

В то же самое время сохраняется низкая инфляция. Ожидается, что в первом квартале она будет меньше 3%.

В связи с этим экономисты дают прогноз, что ставки по депозитам также продолжат снижаться, приближаясь к уровню инфляции, то есть рублевые вклады станут просто невыгодными.

Ранее аналогичный прогноз дал amic.ru кандидат экономических наук, финансовый директор ООО "Арсал" Артем Поломошнов.

"Я вклады сегодня не рассматриваю, потому что процентная ставка по ним еле-еле покрывает инфляцию", – заявил он.

Специалист также рассказал, почему российской валюты бояться не нужно и куда и как правильно вкладывать деньги, чтобы сохранить и приумножить сбережения.