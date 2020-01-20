Российская или зарубежная: как выбрать хорошую керамическую плитку

Как купить реально качественную плитку и не переплатить? Нужно просто выбрать правильного продавца и отдать предпочтению отечественному производителю. Российский бренд "Керама Марацци" занимает уверенные позиции в среднем ценовом сегменте плитки отличного качества и разного дизайна.

Как выбрать плитку?

Прежде чем выбирать плитку, необходимо определиться, какую именно поверхность вы собираетесь отделывать с ее помощью. Будет это пол в коридоре, кухне или ванной, а может стены в ванной или фартук в кухне. Затем подумать о дизайне: многие жители Алтайского края любят делать все в едином стиле и одной фактурой, но есть и другие варианты оригинального и модного подхода к укладки плитки.

Керамическая плитка российского производства

Производитель одних из лучших по качеству и дизайну коллекций керамической плитки "Керама Марацци" начал свой путь еще в 1988 году. Компания тогда использовала итальянские технику и технологии. Многие традиции в производстве сохранились до сих пор, но при этом желание быть в тренде и предоставлять покупателю только лучшее – неизменная задача компании.

Плитка "Керама Марацци" отличается огромным количеством коллекций, появляющихся на рынке каждый год. Они создаются в соответствии с потребностями клиента и современными модными тенденциями. Например, все больше становится популярной имитация натуральных материалов: камень, дерево и ткань. Во первых, такая технология помогает покупателям экономить средства, во-вторых, производители могут сэкономить на сырье, а в третьих, сохранять природные ресурсы.

Мода и экология

Мода на экологичность и осознанное потребление – это не просто попытка замещения дорогостоящего более дешевым. Это действительно важный и решительный шаг в сторону сохранения природы, который делают сегодня все ведущие холдинги и корпорации планеты.

Если рисунок на плитке искусственный, то его можно подобрать в рамках коллекций определенных стилей. Модерн, минимализм или лофт – каждый из них имеет отличительные особенности, которые изначально учтены дизайнерами при разработке и производстве. Цветовая гамма новых коллекций тоже зависит от модных тенденций, но подобрать ее можно на любой вкус.

Основной ассортимент можно посмотреть на сайте Keramogranit.ru.