На Алтае напали на журналистку "за предвзятость к властям"

Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".

Журналистка утверждает, что один из посетителей стал нецензурно бранить ее за "предвзятое отношение к районным властям", после чего ударил по лицу. Это произошло на глазах ее подруги, вместе с которой женщина пришла в заведение.

В редакции "Листка" избиение сотрудницы издания связывают с ее профессиональной деятельностью.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай подтвердила, что Рябова обратилась в полицию. По факту ее заявления проводится проверка. Процессуальное решение примут по ее результатам.