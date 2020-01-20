На Алтае напали на журналистку "за предвзятость к властям"

Корреспондент газеты "Листок" Полина Рябова написала заявление в полицию, сообщив, что на нее напали в кафе райцентра Турочакского района, пишет портал "Новости Горного Алтая".
Журналистка утверждает, что один из посетителей стал нецензурно бранить ее за "предвзятое отношение к районным властям", после чего ударил по лицу. Это произошло на глазах ее подруги, вместе с которой женщина пришла в заведение.
В редакции "Листка" избиение сотрудницы издания связывают с ее профессиональной деятельностью.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай подтвердила, что Рябова обратилась в полицию. По факту ее заявления проводится проверка. Процессуальное решение примут по ее результатам.
Комментарии
Подгорело у дерьмохранителя.
Что-то сомневаюсь, что проверка подтвердит эту взаимосвязь.
Агитработой занималась в кафе?