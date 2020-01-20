Правительству Алтайского края представили нового министра промышленности

Виктор Томенко 20 января подписал постановление о назначении Вячеслава Химочки министром промышленности и энергетики Алтайского края.
Нового министра официально представили членам правительства региона. Таким образом, на данный момент блок реального сектора в правительстве полностью сформирован.
Ранее источник уже сообщал amic.ru, что Химочка займет пост министра промышленности Алтайского края после назначения Александра Климина заместителем председателя правительства. Но точной информации по этому факту не было.
Вячеслав Химочка родился 25 февраля 1980 года. Имеет высшее образование, степень кандидата экономических наук. В органах власти с 2006 года. Сначала он работал председателем комитета по экономике администрации Центрального района Барнаула, затем – главой Центральной сельской администрации Центрального района. В феврале 2011 года стал замглавы уже в городской администрации.
Комментарии
Эта Химочка в промышленности работала ???
кто ж его двигает то?
Это тот, который гордо позировал вместе с Дугиным на фоне развороченной Горы и порушенной лестницы? Теперь будет фоткаться на фоне порушенных заводов (вернее, их остатков)?
Министр того,чего нет.Только зарплату получать.
Знаю ещё по его работе в Алтайгосэнергонадзоре у Полонского.
Редкостных «душевных» качеств человечек)
Как может стать министром, да не просто министром, а промышленности, у меня даже воображения не хватает...
Химочка поднимет с колен промышленность края! Зацветем, заколосимся
20.01.2020 11:48
- гость -
Надо признать у Вас скудное воображение. У губернатора вот шире взгляд. А редкостные душевные качества как сами позволили заметить как раз обладают единицы, так сказать вот он алмазик и нашелся, и оправу ему подогнали по статусу.
Скорее министр свободного времени, а не министр промышленности
Позорище
чего хрень-то пишите?
Промышленность в Алтайском крае посерьезнее, чем в Новосибирске будет.
Задача министра не у станка стоять, а взаимодействовать с Москвой и СФО. Химочка это умеет делать. Его работа в гор.администрации тому подтверждение.
Правильное назначение
20.01.2020 11:48
- гость писал-
Знаю ещё по его работе в Алтайгосэнергонадзоре у Полонского.
Редкостных «душевных» качеств человечек)
Как может стать министром, да не просто министром, а промышленности, у меня даже воображения не хватает...
а ты чего достиг за это время? кем ты стал? Комментатором на АМИКе?
по работе взаимодействовал с Химочкой. Нормальный специалист. Без пафосности и чванства. Только хорошие впечатления
20.01.2020 12:29
- гость писал -
по работе взаимодействовал с Химочкой. Нормальный специалист. Без пафосности и чванства. Только хорошие впечатления
+100
12:23
Не-не-не! Точно, этих к станку нельзя. Они или станок угробят, или сами без рук - без ног останутся. Пусть уж лучше стратегемы сидит сочиняет в кабинетной тиши.
не надо от министра ждать сверхъестественного. Значительная часть промышленности АК - частная собственность. Захотел хозя закрыть предприятие или сменить его профиль ни кто ему особо не указ. Он собственник. И ваши митинги в защиту не помогут
у станка-то стоять - много ума не надо. вот для станка заказ найти и обеспечить ресурсами - вот задача!