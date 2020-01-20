Откосить от армии не получится: изменения в законе и новые правила вручения повестки

Риск оказаться в армии есть у всех мужчин России, конечно, кроме тех, кому по закону служить нельзя. Особенно в зоне риска находятся студенты, которых от службы защищает только учеба. Раньше было несколько лазеек в законах, которые позволяли не волноваться о призыве, но все поменялось. В 2019 Министерство обороны решило значительно пополнить ряды российской армии, и законодательство претерпело серьезные изменения.

Молодые люди, у которых не было прописки, или те, кто жил по другому адресу, не получали повесток из комиссариата. Это было прекрасным методом "откосить" от службы, правда, незаконным. Увидев это изъян, были приняты правки по статье 8 ФЗ № 53. Согласно поправкам, призыв в армию будет проводиться даже для тех, кто не имеет постоянной прописки в паспорте. Юноши и их родственники уже переживают по этому поводу и пытаются разобраться в новом законодательстве. Рассмотрим самую важную информацию и разберемся, как действовать призывникам дальше.

За тобой следит военкомат

Эксперты активно обсуждают то, что теперь у комиссариатов появятся права брать информацию о призывниках в учебных заведениях и у работодателей. Как именно это будет реализовано на практике, пока что не понятно. Однако если у военного ведомства это получится, то улизнуть от армии не удастся практически никому.

Если кратко рассмотреть результаты поправок, то можно выделить три основных изменения. Во-первых, проверенный способ избежать получения повестки теперь не будет работать. Во-вторых, поступить в специализированный военный вуз смогут и те, кто имеет какие-либо проблемы с регистрацией. В-третьих, на контракт в армию могут пойти и граждане без прописки.

Штраф за неявку в военкомат

Также будет изменен порядок вручения повестки призывнику. Военкоматы планируют отправлять все повестки заказным письмом с уведомлением о получении. Как отмечают специалисты, это может повлечь за собой увеличение штрафов для призывников, ведь явиться в военкомат нужно даже в том случае, если повестка не дошла.

"На данный момент закон до сих пор находится на рассмотрении и уже прошел первое чтение. Однако с большей вероятностью он вступит силу и, скорее всего, уже в этом году", – говорит руководитель филиала федеральной юридической компании Александр Оськин.

Весенний призыв покажет

С 1 апреля в России начнется весенний призыв, тогда можно будет на практике увидеть, как проявят себя новые законы. Разобраться в новых правилах может не каждый, не все знают, как защитить себя в данной ситуации. Чтобы найти ответы на все вопросы, можно обратиться за помощью к специалистам Федеральной компании "ПризываНет.ру", которая предоставляет дистанционные консультации для жителей России. Во многих городах, в том числе и в Барнауле, есть филиалы, куда можно прийти лично и получить бесплатную консультацию специалистов.

Стоимость услуги по получению военного билета в Барнауле составляет 49 000 рублей. Для уточнения любых вопросов звоните по круглосуточной горячей линии: 8-800-200-66-46.