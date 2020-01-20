Пассажирский автобус Барнаул – Кемерово перевернулся на трассе

В ночь с 19 на 20 января на трассе возле села Раздольное Гурьевского района перевернулся автобус с пассажирами, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

В ГИБДД уточнили, что в ДТП попал автобус, который следовал по маршруту Барнаул – Кемерово. Опрокинулся он в 2:20 ночи.

"51-летний водитель автобуса King Long не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В автобусе находилось 12 человек, в ДТП никто не пострадал", – рассказали в ведомстве.

Очевидцы отмечают, что это уже второе ДТП за неделю на данном участке.