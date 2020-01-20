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АлтГТУ приглашает принять участие в краевом конкурсе фоторабот "Наука в объективе"

, ИА "Амител"
Участвовать в нем могут все желающие

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова приглашает всех желающих принять участие в краевом творческом конкурсе фотографий "Наука в объективе". 

Конкурс будет проходить по следующим номинациям:

  • "Люди в науке";
  • "Наука в фокусе": фотографии процессов и результатов научных экспериментов, веществ, предметов;
  • "Эврика!": фотографии самого необычного изобретения, научного явления, достижения;
  • "Мир науки, скрытый от наших глаз": фотографии призваны показать мир таким, каким его невозможно увидеть невооруженным глазом.

После завершения приема фотографий на сайте АлтГТУ будет организовано голосование. Автор, чья работа соберет наибольшее количество откликов по итогам онлайн-голосования, получит специальный приз.

Фотоработы принимаются до 1 февраля на электронную почту fvaagtu@mail.ru. Также можно принесли фотографии лично Владиславу Федорову по адресу проспект Ленина, 46, кабинет 211.

Победители будут определены в каждой номинации. Награждение состоится на расширенном заседании научно-технического совета АлтГТУ, приуроченном ко Дню российской науки 6 февраля.

Положение конкурса можно посмотреть здесь.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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