Глава алтайского села лопатой чистит дороги. Осталось всего 600 метров

Глава села в Топчихинском районе совместно с несколькими жителями вышел чистить улицы вручную, потому что не может дождаться трактора. Соответствующую видеозапись выложил в социальной сети "ВКонтакте" житель деревни Ракиты Сергей Колбунов.

"Всего-то 600 метров почистить осталось", – иронизирует он.

По его словам, в населенном пункте наблюдается нехватка техники, способной очистить улицы. Мощная метель еще сильнее обострила проблему – выехать из деревни нельзя уже около недели, утверждает селянин.

"У нас один трактор на три села, и тот на ладан дышит, и ему на солярку еще денег не выделяют, – написал Колбунов. – Мимо наших деревень проезжают К-700 с ротором, чистят региональную дорогу, но им нельзя завернуть к нам, так как стоят навигаторы и датчики учета".

Со своей страницы он обратился за помощью к губернатору Виктору Томенко.

"И вдруг Томенко действительно классный, как я о нем слышал, и поможет нам, а нам нужен только трактор с навесным оборудованием, стоимость его в районе 1 000 000 руб. Это же для вас совсем немного", – попросил житель деревни Ракиты.

Напомним, после мощной метели все имеющиеся ресурсы дорожников задействованы в снегоуборочных работах. Десять трасс в Алтайском крае до сих пор остаются перекрытыми. Некоторые водители не могут выехать из городов в нужном направлении.

Например, в пункте временного размещения в Алейске расположилась спортивная команда ребят из Новосибирска. Их автобус не может вернуться в столицу Сибири из-за перекрытия дорог.