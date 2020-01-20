Сварились заживо. Пять человек погибли из-за прорыва трубы в гостинице в Перми

Из-за прорыва трубы с горячей водой в гостинице города Пермь пять человек погибли и трое пострадали, сообщает РБК.

Трубу прорвало в частной гостинице "Карамель", расположенной на цокольном этаже здания. В ходе отключения водоснабжения и проверки помещений были обнаружены тела пяти погибших, личности которых устанавливаются.

"Авария коммунальная, но так много жертв, поскольку в подвале была мини-гостиница без эвакуационного выхода. С одной стороны, мы бережем бизнес от давления, а с другой стороны, правила надо выполнять, они же не зря установлены. Должен же быть здравый смысл", – прокомментировал ситуацию глава региона Максим Решетников.

СМИ отмечают, что в помещении не было аварийных выходов. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.