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Универсальный помощник: какой микроавтобус выбирают на Алтае

, ИА "Амител"
Барнаульцы рассказали, почему выбирают Hyundai H-1 для работы и семейных поездок

Hyundai H-1, он же Hyundai Starex, давно стал популярным автомобилем у жителей Алтайского края. Так, все, кому был нужен практичный, вместительный транспорт, а главное за разумные деньги, обращали внимание именно на него. Популярность H-1 заслужил как у корпоративных клиентов, где вместительность автомобиля ценят больше всего, так и у тех, кто привык стоя входить и стоя выходить из машины. На выбор предлагается три варианта комплектации, при этом двигатель один – 2,5‑литровый дизель. Только с механической 6‑ступенчатой коробкой его мощность 136 л. с., а с автоматической 5‑ступенчатой – 170 л. с. 

Проверенный временем

Новый Hyundai H-1 – это универсальный восьмиместный микроавтобус, который начали производить еще в далеком 1996 году. В 2007 начался выпуск второй генерации автомобиля, а уже в декабре 2017 южнокорейская компания представила Hyundai H-1 нового поколения, продажи которого стартовали в России в июне 2018 года.

Главные достоинства автомобиля – надежность, адекватная стоимость, современный дизайн, комфортабельный вместительный салон, инновационное функциональное оснащение, высокий уровень безопасности и экономичность.

Это вместительный и маневренный микроавтобус с отличными техническими характеристиками, который можно использовать как корпоративный служебный транспорт, так и как семейный автомобиль для путешествий на дальние расстояния.

Особенности Hyundai H-1

Безопасность. Уже в базовой комплектации Hyundai H-1 оборудован подушками безопасности, системами антиблокировки и распределения тормозных усилий (ABS и EBD).

Двигатель. Новинка получила модернизированные двигатели, которые соответствуют экологическим стандартам Евро-6. Автомобиль оснащен 2,5-литровым дизельным мотором мощностью 136 л.с. или 170 л.с. и 5-ступенчатой либо 6-ступенчатой коробкой передач. Модель доступна в трех исполнениях: Active, Family, Business.

Фары. Передние светодиоды получили горизонтальное расположение. Компактные противотуманные фонари, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера, улучшают видимость при плохой погоде. Задняя оптика в топовых комплектациях получила полностью светодиодное наполнение.

Двери. Передние двери с шарнирным креплением открываются под наклоном, обеспечивая удобную посадку водителю и переднему пассажиру.

Приборная панель. На модернизированной панели приборов расположились новые дефлекторы.

Рулевое колесо. Многофункциональный четырехспицевый руль, оснащенный подогревом, регулируется по высоте и вылету.

Мультимедийный комплекс. Современная система мультимедиа оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Климатическая система. Индивидуальная система климат-контроля автоматически поддерживает заданную температуру в салоне.

Салон. Обновленный восьмиместный салон выполнен из высококачественных материалов, отличается продуманной эргономикой и современным функциональным наполнением. Есть возможность перемещать сиденья продольно, за исключением задних, но там предусмотрен наклон спинок, как и на всех остальных. Режим проветривания – на каждом стекле.

Что говорят об H-1 барнаульцы

Можно много обсуждать технические характеристики машины, но лучшими отзывами будут мнения реальных пользователей. Мы поговорили с несколькими владельцами этой модели из Барнаула.

Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов:

– Машиной доволен, потому что выбирал тщательно и сравнивал с несколькими моделями. H-1 качественный и комфортный. Использую его в служебных целях, сам за рулем был лишь один раз, когда забирал машину из салона. Езжу с водителем. Но даже с позиции пассажира вижу, что автомобиль высокий и маневренный – даже не чувствуется, что это микроавтобус.

Евгений Лебедев, ООО "Бия-ХИМ":

– Машина оставляет только приятные впечатления. Качество сборки на высшем уровне. Использую его в служебных целях, ни разу не подвел. Большой, удобный, экономичный – совсем не пожалел, что сменил прежнюю машину на эту.

Владимир Попов, автотранспортное предприятие "Градэко":

– Машину я покупал для компании. Я ей не просто доволен, а очень доволен. Прекрасный автомобиль. Ни в какое сравнение с другими не идет. Надежный, простой в эксплуатации и цена не кусается. Я год на нем отъездил по семейным делам, было очень удобно. Тяговитый, неприхотливый, скоростной, тихий – в общем, все устраивает. Сейчас он изредка эксплуатируется в работе как авто представительского класса.

Александр Пашковский, барнаулец:

– Автомобиль меня полностью устраивает. Я выбирал его среди нескольких моделей четырех разных марок и не пожалел о своем выборе. К примеру, салон оказался самым вместительным. У машины отличная ходовая, расходники недорогие, и вообще H-1 не капризный. Использую его для поездок по работе и семейным делам.

Не упустите возможность купить H1 2019 года с выгодой до 200 000 рублей только у официального дилера Hyundai в Алтайском крае – Автоцентра АНТ.

 Всем клиентам предлагают:

– богатый выбор комплектаций автомобилей;
– гарантии на автомобили до 5 лет;
– адаптацию к российским условиям;
– услуги кредитования, страхования, лизинга, trade-in;
– тест-драйв, регистрацию в ГИБДД;
– оригинальные запчасти и аксессуары, дополнительное оборудование (весь спектр).

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai
г. Барнаул, Павловский тракт, 251д
Телефон: 8 (3852) 29 -00-20
Официальный сайт

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.01.2020 09:19
Kimi

А как с шумкой у него?
Новую Санта Фэ пришлось шумить дополнительно.
Да и по салону Н1 ничем не удивил. Обычно все ) Никакой это не представительский класс.

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