Пожар оставил без дров и угля три семьи в Алтайском крае

Пожар случился утром 19 января в хозяйственной постройке рядом с домом на четырех хозяев в райцентре Хабарского района, сообщает районная газета "Вестник целины".

Прибывшим пожарным расчетам удалось не допустить, чтобы огонь не перекинулся на дом, а вот содержимое сараев спасти не удалось. Там хранились запасы угля и дров трех семей, которые проживают в доме.

Также огонь повредил бензопилу, велосипеды и уничтожил сезонные вещи. Из людей никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают специалисты.