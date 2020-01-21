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Час на сделку: как быстро получить деньги под залог автомобиля или ПТС

, ИА "Амител"
Машина остается у собственника даже после того, как он получит средства на руки

Прошлый год внес много изменений в работу микрофинансовых организаций. По данным Бюро кредитных историй, с января по август 2019 гола микрофинансовые организации (МФО) в России выдали 10,7 миллиона займов на общую сумму 152,9 млрд рублей. Но несмотря на это, темпы микрокредитования по факту значительно снизились в связи с вступлением в силу ограничений Центробанка. Разбираемся, как это отразится на работе компаний в дальнейшем и какие виды займов точно не упадут в спросе.

Суммы станут больше

С 1 октября 2019 года МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче микрозаймов от 10 000 рублей. Как отмечает ЦБ РФ, это приведет к улучшению качества портфеля микрозаймов и в долгосрочной перспективе будет способствовать снижению доли просроченной задолженности.

С другой стороны, компаниям стало невыгодно выдавать слишком маленькие суммы на короткий срок, так как затраты на проверку клиента в Бюро кредитных историй в этом случае зачастую превышают получаемую прибыль по итогам сделки.

Как результат – сегодня МФО больше концентрируются на выдаче крупных сумм, и залоговые займы под ПТС становятся более популярны, чем мелкие ссуды до зарплаты.

Вполне вероятно, что в 2020 году спрос на залоговые займы продолжит расти, что связано со способностью МФО кредитовать быстро, при этом более гибко подходя к оценке платежеспособности заемщиков.

МФО перестраивают бизнес-модели

Компании постепенно перестраивают свои бизнес-модели для выдачи займов на срок более 30 дней по более низким ставкам, сообщает "Финансовая газета" со ссылкой на ЦБ РФ. Так, общий объем выдачи новых микрозаймов за квартал составил 103 млрд рублей, не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом. При этом доля займов "до зарплаты" снизилась с 44 до 40%, а доля долгосрочных займов физическим лицам выросла с 45 до 50%.

Кроме того, МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж: их доля в сегменте долгосрочных займов выросла с 13% до 17% в последнем квартале 2019 года.

Работа с просроченной задолженностью

Согласно нововведениям, микрофинансовые организации обязаны брать на работу только опытных коллекторов и обязательно обращать внимание на репутацию коллекторских агентств, с которыми планируют сотрудничать. Для заемщиков это несомненный плюс – решить возникшие проблемы стало намного проще, если идти на контакт с организацией.

Но, конечно, все перечисленные изменения касаются только легальных МФО, входящих в реестр ЦБ РФ. Обращаясь к ним, вы застрахуетесь от недобросовестных способов взыскания долга и сэкономите на переплатах, выбрав наиболее выгодный заем.

Например, одним из самых популярных вариантов на сегодняшний день остается заем под залог ПТС от "Содействия Финанс Групп". Помимо выгодной процентной ставки такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

Получить заем можно в день обращения, а документы оформляются в течение часа. "Содействие Финанс Групп" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций Центробанка РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации о мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8-800-302-83-63.

А чтобы быть финансово подкованным и оставаться в курсе новых событий, стоит подписаться на рассылку от "Содействия Финанс Групп".

Офис "Содействие Финанс Групп"
ул. Гоголя, 66 (отдельный вход)
тел. 8-800-302-83-63 (звонок бесплатный)
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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на январь 2020 года.

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Комментарии

21.01.2020 10:13
- гость -

А законно ли выдавать займы под залог документов, ПТС в частности?
Это же за пределами правового поля!

21.01.2020 10:22
- гость -

Жириновский обещал всех разогнать!

21.01.2020 10:24
Жмых

Люди не берите этих займов, это кабала. Посмотрите на фото, они смотрят на вас как на ... и улыбаются. На вас просто делают деньги.

21.01.2020 10:44
- гость -

запретить эти шаражки давно на законад уровне

21.01.2020 10:46
- гость -

Ребята, посмотрите какое чудесное юрлицо у этого СодействияГрупп - ООО МКК Влияние Запада)
Просто прелестно!
А логово у этой конторешки с сотней тысяч уставного фонда в Энске. И там у них целый змеиный клубок таких микрокредитных конторок - несколько десятков.

21.01.2020 11:10
- гость -

А около затона не членов этой опг в машине подкопчеными нашли?

21.01.2020 11:15
- гость -

а можно еще фото тех кто выбивать кредит придет

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