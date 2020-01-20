Загрязнитель платит. "Марию-Ра" и "Аникс" заставят принимать мусор в алтайских селах

Алтайский ретейл предлагают включить в систему по сбору мусора. На базе магазинов могут появиться центры приема использованной упаковки. Эта идея поможет решить мусорную проблему в алтайских селах, считает руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк. Об этом он рассказал на круглом столе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие организовало барнаульское отделение партии "Единая Россия".

"Общероссийский народный фронт предлагает сделать сбор упаковки на базе ретейла. Краю очень просто решать этот вопрос, ведь "оретейленность" региона колоссальная, и это наши местные сети, которыми мы можем управлять. "Мария-Ра", "Аникс" есть в каждом районном центре. Именно магазины являются главными отходообразователями. Это опыт заграницы", – отметил Сергей Войтюк.

По его словам, именно в селах региональный оператор "Эко-Комплекс" сталкивается с трудностями при организации сбора мусора.

"В селах не хватает работы с общественностью, идет негативное восприятие, ведь в сельской местности системы по сбору мусора никогда не было. Здесь есть вопросы и в работе надзорных органов, и начинает складываться неправильная практика, когда на формирующуюся систему применяют санкции. Нет жесткой и четкой урегулированности", – добавил руководитель ОНФ.

Кто продает, тот и платит

Тему расширенной ответственности производителей и импортеров товаров поднял Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию. Именно они, по мнению президента, должны платить за утилизацию товаров и упаковки.

"Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. И уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто – загрязнитель платит", – сказал президент.