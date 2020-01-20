Загрязнитель платит. "Марию-Ра" и "Аникс" заставят принимать мусор в алтайских селах

Алтайский ретейл предлагают включить в систему по сбору мусора. На базе магазинов могут появиться центры приема использованной упаковки. Эта идея поможет решить мусорную проблему в алтайских селах, считает руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк. Об этом он рассказал на круглом столе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие организовало барнаульское отделение партии "Единая Россия".
"Общероссийский народный фронт предлагает сделать сбор упаковки на базе ретейла. Краю очень просто решать этот вопрос, ведь "оретейленность" региона колоссальная, и это наши местные сети, которыми мы можем управлять. "Мария-Ра", "Аникс" есть в каждом районном центре. Именно магазины являются главными отходообразователями. Это опыт заграницы", – отметил Сергей Войтюк.
По его словам, именно в селах региональный оператор "Эко-Комплекс" сталкивается с трудностями при организации сбора мусора.
"В селах не хватает работы с общественностью, идет негативное восприятие, ведь в сельской местности системы по сбору мусора никогда не было. Здесь есть вопросы и в работе надзорных органов, и начинает складываться неправильная практика, когда на формирующуюся систему применяют санкции. Нет жесткой и четкой урегулированности", – добавил руководитель ОНФ.
Кто продает, тот и платит
Тему расширенной ответственности производителей и импортеров товаров поднял Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию. Именно они, по мнению президента, должны платить за утилизацию товаров и упаковки.
"Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом переходить на экономику замкнутого цикла. И уже с 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто – загрязнитель платит", – сказал президент.
Комментарии
бред, что бы колхозники сортировали мусор, не дождетесь, но зато очередной повод повысить цены на продукты появлением новой статьи расходов
20.01.2020 13:41
- гость -
Ну почему же? Я сегодня "сдал" три пластиковые бутылки в контейнер для пластика на мусорке. Вы, скорей всего, по себе судите.
В Сёлах вывоз мусора в целом затея не самая необходимая, по моему мнению.
То что горит - сжигается в печках (зимой в домашних, летом в банных), то что не горит идёт либо скотине, либо в компостную яму и на удобрение. Если только золу из печки вывозить? Да и её на дорогу отсыпать можно, так как в деревнях асфальта нет почти везде.
А эту "мусорную пошлину" подлым образом впихнут в стоимость продуктов и обяжут ритейл типо организовать сбор мусора. А всё для того, чтобы Эко-комплекс получил денежку. Потому что Эко-комплекс - кормушка уважаемых людей.
Ну почему же? Я сегодня "сдал" три пластиковые бутылки в контейнер для пластика на мусорке. Вы, скорей всего, по себе судите
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Речь идёт за деревню а не за город, где вы там в деревнях видели контейнеры для сбора мусора, у них то и обычных нет
20.01.2020 14:11
- гость -
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20.01.2020 13:49
- гость - К сожалению доблесные чиновники запретили сжигание мусора, так же нельзя сжигать костры. Всё ради того, чтобы у экокомплеса появилась работа в селах. Даже поср...ать на улице в своем туалете нельзя нормально, налог плати и яма должна быть оборудована бетонными кольцами, и возможностью выкачивания. Хотя всегда было - заполнился толчок - зарыли землей, оно там гниёт, превращается в удобрение, не плохое кстати, а рядом строится снова туалет и так веками было - но пришли к власти умные люди и решили даже на этом заработать.