Мертвые души. Почти 70 тысяч барнаульцев не платят за вывоз мусора

От 20 до 70 тысяч жителей Барнаула не платят за обращение с твердыми коммунальными отходами, подсчитал регоператор "Эко-Комплекс". Сейчас в столице края, по данным мэрии, проживает 697 тыс. человек, однако эта цифра не сходится ни с данными документов по обращению с отходами, ни с количеством выставляемых квитанций, ни с фактическим объемом мусора. Об этом заявил руководитель компании Виктор Карл на на круглом столе по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.
"Территориальной схемой обращения с отходами в городе предусмотрено 674 тыс. жителей, но мы выставляем начисления на 652 тыс. человек. Около 20 тыс. жителей не попадают в поле нашего зрения", – подсчитал он.
При этом объемы генерируемого жителями мусора говорят о том, что фактически в Барнауле проживает на 10-15 тыс. человек больше официальной статистики.
"А если брать фактический объем отходов в многоквартирном фонде и частном секторе, который поступает на полигон, то получается, что число проживающих в Барнауле 710-720 тыс. человек", – добавил Виктор Карл.
Таким образом, 60-70 тыс. человек не платят за вывоз мусора. Путаница возникает во многом из-за того, что у регенератора нет доступа к персональным данным жителей.
"При заключении договора мы не знаем фактическое количество проживающих в доме", – отметил руководитель регоператора.
Комментарии
А я почти не пользуюсь их услугами. 5-6 бутылок из-под вина, упаковки из-под яиц и полиэтиленовые мешочки. Органика в компост, остальное в топку котла. Сжигаю раза четыре в год (отапливаюсь газом). И за что я им плачу 65 рублей ежемесячно? Правильно было бы 65 копеек за небольшой пакет раз в 2 месяца.
Карл недоволен, это понятно. А Клара?
Пожалеть их?
Ну уси-пуси, бедненькие....
Не верю им. Норматив на человека известен, лично я раз в 8 меньше. Это они снег подсчитали. 180 литров в месяц на человека.
Приложение 2
к Решению
управления Алтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 19 октября 2017 года N 215
Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив
Величина норматива, куб. м/месяц
Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, расположенные на территории городского округа г. Барнаул Алтайского края
1 проживающий
0,180
Многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, расположенные на территории Алтайского края, кроме городского округа г. Барнаул Алтайского края
1 проживающий
0,121