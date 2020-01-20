Столкновение двух грузовиков полностью заблокировало движение на барнаульской улице

Два грузовика столкнулись на улице Фурманова в Барнауле. Движение автомобилей в обе стороны заблокировано, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Инцидент произошел на повороте с Фурманова на Власихинскую. Дорога здесь достаточно узкая и два тяжеловеса не смогли разъехаться.
Из-за аварии в обе стороны собралась большая пробка. Ситуация на дорогах в Барнауле по сравнению с утром улучшилась незначительно. Пробки в городе на 7 баллов из 10.
Подробности инцидента уточняются.
Комментарии
Ну все, пипец - краску на бортах поцарапали...
Там и узко и поворот крутой.