Барнаульцам разрешили бесплатно сдать снег на полигон

С 20 по 29 января барнаульский полигон твердых бытовых отходов (пр. Космонавтов, 74) будет бесплатно принимать снег, сообщает мэрия.
Соответствующее поручение компании "ЭКО-Комплекс" выдали по результатам совещания под председательством губернатора Виктора Томенко, на котором обсуждали проблемы уборки снега в Барнауле.
Отвезти снег на полигон могут как обычные барнаульцы, так и работающие в городе компании. Его будут принимать с 8:00 до 20:00.
Для этого определили специальную площадку, где будет дежурить спецтехника, осуществляющая выгрузку снега.
Чиновники уверены, что это поможет преодолеть последствия снегопада, обрушившегося на краевую столицу.
Напомним, 19 января Виктор Томенко лично проинспектировал уборку улиц Барнаула, проехавшись по ним в сопровождении исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка.
Комментарии
снег вывозить в вёдрах или тазиках? это я про то, что "Отвезти снег на полигон может как обычные барнаульцы", вот прям серьёзно- есть такие барнаульцы, которые вывозят на полигон снег????? вот прям от частного дома?
20.01.2020 15:30
Зануда
Раньше баулы такие продавались, пластиковые для челноков.
А можно было всю зиму сделать прием снега бесплатно на полигоне. Или тут тоже хочется заработать? А тут смотрите наступили себе на яица, поблажку решили сделать, когда совсем стали не справляться.