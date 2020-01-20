Барнаульцам разрешили бесплатно сдать снег на полигон

С 20 по 29 января барнаульский полигон твердых бытовых отходов (пр. Космонавтов, 74) будет бесплатно принимать снег, сообщает мэрия.

Соответствующее поручение компании "ЭКО-Комплекс" выдали по результатам совещания под председательством губернатора Виктора Томенко, на котором обсуждали проблемы уборки снега в Барнауле.

Отвезти снег на полигон могут как обычные барнаульцы, так и работающие в городе компании. Его будут принимать с 8:00 до 20:00.

Для этого определили специальную площадку, где будет дежурить спецтехника, осуществляющая выгрузку снега.

Чиновники уверены, что это поможет преодолеть последствия снегопада, обрушившегося на краевую столицу.

Напомним, 19 января Виктор Томенко лично проинспектировал уборку улиц Барнаула, проехавшись по ним в сопровождении исполняющего обязанности главы города Вячеслава Франка.