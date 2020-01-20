Среди сварившихся заживо постояльцев пермского отеля был ребенок

Из-за коммунальной аварии в пермском мини-отеле погибли пять человек, среди которых есть ребенок, сообщают местные СМИ.

Всего погибших пятеро. При этом, возраст ребенка не уточняется. Еще шестеро человек получили ожоги. Трое из них госпитализированы, пишут "РИА Новости".

"Сегодня ночью в ожоговый центр доставлены три человека из отеля "Карамель". Поступили женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран 35%. Также двое мужчин: 35 лет с 20% ожогами тела и мужчина 28 лет, площадь ожогов тела которого составляет 15%", — написал заведующий ожоговым центром Перми Андрей Бабиков.

Происшествием занимаются правоохранительные органы.