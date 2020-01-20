Шесть трасс открыли в Алтайском крае. Закрыты еще четыре

19 января в Алтайском крае возобновили движение по шести ранее закрытым из-за метели автодорогам, сообщает "Алтайавтодор".
По данным на 15:00 закрытыми остаются четыре региональные трассы:
Змеиногорск – Рубцовск;
Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское;
Алексеевка – Березовка – Солонешное (участок между селами Соловьиха и Солонешное);
Бийск – Усятское – Соусканиха (между селами Верх-Кажа и Усятское).
Напомним, массовое перекрытие автодорог началось во время мощнейшей метели в пятницу, 17 января. Ее последствия до сих пор ликвидируют. На уборку снега брошены все силы дорожных служб. Для ускорения процесса на барнаульском полигоне ТБО начали бесплатно принимать снег.
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