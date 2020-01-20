Шесть трасс открыли в Алтайском крае. Закрыты еще четыре

19 января в Алтайском крае возобновили движение по шести ранее закрытым из-за метели автодорогам, сообщает "Алтайавтодор".

По данным на 15:00 закрытыми остаются четыре региональные трассы:

Змеиногорск – Рубцовск;

Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское;

Алексеевка – Березовка – Солонешное (участок между селами Соловьиха и Солонешное);

Бийск – Усятское – Соусканиха (между селами Верх-Кажа и Усятское).

Напомним, массовое перекрытие автодорог началось во время мощнейшей метели в пятницу, 17 января. Ее последствия до сих пор ликвидируют. На уборку снега брошены все силы дорожных служб. Для ускорения процесса на барнаульском полигоне ТБО начали бесплатно принимать снег.