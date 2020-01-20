Судья алтайского арбитража может пойти под суд за взятки

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи краевого арбитража Алексея Городова, сообщает "Политсибру" со ссылкой на источник.

По информации издания, речь идет о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Представление в ВККС внес председатель СКР Александр Бастрыкин. Речь идет о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении Городова.

Алексей Городов имеет стаж в области юриспруденции более 10 лет и второй квалификационный класс судьи. Входил в состав судебной коллегии по рассмотрению гражданских и иных споров. На должность судьи назначен в 2009 году.