Судья алтайского арбитража может пойти под суд за взятки

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи краевого арбитража Алексея Городова, сообщает "Политсибру" со ссылкой на источник.
По информации издания, речь идет о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Представление в ВККС внес председатель СКР Александр Бастрыкин. Речь идет о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении Городова.
Алексей Городов имеет стаж в области юриспруденции более 10 лет и второй квалификационный класс судьи. Входил в состав судебной коллегии по рассмотрению гражданских и иных споров. На должность судьи назначен в 2009 году.
Комментарии
Все им зарплаты не хватает...
А как поживает г. Хворов?
Продажные ребята. Сейчас босс перепишет конституцию, что бы никто не мог извне влиять на деятельность РФ. И тогда Европейский суд уже не поможет гражданам в случае несправедливого нашего суда. Вот тогда таких ребят как Навальный и других неугодных наш справедливый суд во главе с такими ребятами сделают все что захотят.
а ведь наверняка на него жалобы писали к квалификацию
и?
Решается вопрос о возбуждении дела... Непонятно... Мужик если свистнул мешок картошки сразу посадят..
Да ну нафиг. Не верю.
Очень и очень квалифицированный судья. Принципиальный, жёсткий в процессе, но зато у него порядок, а не как у некоторых судей...бардак бардаком.
Ни разу за последние 7 семь лет не было ничего даже самого мелкого , что бы заподозрить его в чём-то.
Очень компетентный.
Всё по закону, всё обоснованно. Вот удивлён и не верю. Ни грамма.
а с остальными как?
А с Колесниковым чё?
Очень компетентный судья! Не нужно раздувать слухи!
Всегда ведет процесс, как положено! Для него при рассмотрении дела все участники равны, и решение принимается за счет доказательственной базы представленной сторонами, и ни как иначе. За длительное время, которое приходилось участвовать при рассмотрении дела у данного судьи, не было ни одного сомнения в его беспристрастности. И сейчас, в этом не сомневаюсь. У таких людей всегда есть враги, которые и готовы сделать всё чтобы подставить невиновного человека.
НЕ верю.