"Динамо-Алтай" взял реванш у лидера за унизительное поражение

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" в ответном матче обыграл лидера первенства ВХЛ – ХК "Чебоксары" на родной земле. Победа стала реваншем за унизительное поражение в субботу, 18 января, со счетом 2:8.
Хозяевам удалось забросить две безответные шайбы в первом периоде. Точными бросками отметились Разумов и Тихомиров. Однако к 45-й минуте табло показывало уже равенство – 2:2.
Концовка последнего периода осталась за хозяевами. Неотразимые броски Стребкова, Складчикова и Филина довели счет до разгромного – 5:2.
Таким образом "Чебоксары" остались на первой позиции первенства, а "Динамо-Алтай" пока довольствуется вторым местом. Разница между ними всего два очка, при этом лидер сыграл на три матча больше.
Следующая игра между командами пройдет на "Титов-арене" (пр. Социалистический, 93) 21 января в 19:00.
Комментарии
Реванш, это когда в гостях накидали столько же шайб, а тут просто победа.