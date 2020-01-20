Подростка, который планировал устроить резню в кировской школе, вернули на учебу

Ребенка из Кирова, который планировал вооруженное нападение на свою школу, вернули назад к одноклассникам, сообщает Mash.

Подросток искал оружие и самодельное взрывное устройство, чтобы отнести их в учебное заведение, но его планам помешала полиция. Девятиклассник угрожал другим школьникам и активно рассказывал о своих планах.

Парня отстранили от занятий и завели уголовное дело, которое позднее закрыли, а его самого вернули в школу. Ученики отмечают, что он ходит на занятия по собственному расписанию и часто нарывается на конфликты. Родители школьников хотят обратиться в полицию с просьбой перевести подростка в другое учебное заведение. При этом психолог, который работает с несостоявшимся стрелком, утверждает, что никаких проблем ее подопечный не доставит.