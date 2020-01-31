Распродажа круглый год: салон оптики предлагает очки известных брендов со скидкой

Компания "Спектр" открыла в Барнауле первый салон оптики по адресу ул. Молодежная, 56, в формате Outlet. В нем представлено около пяти тысяч моделей оправ и очков. Этот салон оборудован технологичным кабинетом для диагностики зрения.

Формат Outlet дает покупателю возможность приобрести качественный товар по сниженной цене. В Барнауле это первый салон оптики подобного формата. Как и в других салонах сети, по адресу Молодежная, 56, можно выбрать оправу или солнцезащитные очки мировых брендов, но со скидками до 70%. Здесь представлены аксессуары таких брендов, как Dior, Fendi, Gucci, Guess, Mexx, Baldinini, BossOrange, Diesel и других.

Все салоны сети оснащены кабинетами для диагностики зрения с современным оборудованием, позволяющим подобрать корректирующие очки и мягкие контактные линзы любой сложности. Ежедневно в сети салонов оптики "Спектр" работают врачи-офтальмологи, которые постоянно повышают свою квалификацию. Услуга по диагностике зрения предоставляется бесплатно при заказе или покупке очков, контактных линз.

Оптика "Спектр" предлагает услуги по диагностике зрения, индивидуальному подбору оправ, контактных и очковых линз, изготовлению очков любой сложности в современных мастерских. Формат салона призван удовлетворить все потребности покупателей.

Каждому клиенту обеспечен индивидуальный подход к решению его вопросов.

Салон оптики "Спектр"

Единая справочная 8 (3852) 600-048

Адреса магазинов сети в Барнауле:

ул. Молодежная, д. 56

ул. Балтийская, д. 38

ул. Георгиева, д. 44

пр. Ленина, д. 118

пр. Ленина, д. 42

ул. Попова, д. 51

Сайт

ВКонтакте

Instagram