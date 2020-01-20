Томенко назвал коллапсом ситуацию с уборкой снега в Барнауле

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Глава Алтайского края на своей странице в Instagram поделился мыслями после проверки снегоуборочных работ на улицах Барнаула.

"Эта зима у нас выдалась необычайно снежной. Она показала, что с такими объемами снега существующая система уборки Барнаула просто не справляется. Фактически мы наблюдаем коллапс", – охарактеризовал ситуацию Виктор Томенко.

Он подчеркнул, что надо привлечь все возможные ресурсы, в том числе и внешние, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в период шторма и снегопада. При этом главные силы следует направить на самые приоритетные направления и объекты.

Но это временная мера. В дальнейшем необходимо изменить саму систему уборки снега, которая будет эффективна и понятна населению, уверен губернатор.

"Для этого нужно полностью пересмотреть подход к организации такой работы, установить основополагающие принципы и нормы по уборке снега, его вывозу, определить критически важные места, которыми надо заниматься в первые же часы после снегопада, и регламент работы на них вплоть до наведения полного порядка, посчитать, сколько и какой дополнительно нужно техники и специалистов, снежных полигонов, возможно, снегоплавильных установок", – перечислил Томенко.

Глава региона заметил, что при формировании новой системы нужно опираться в том числе и на опыт других городов, которые сталкивались с теми же проблемами. То же самое необходимо сделать и в других городах Алтайского края, уточнил губернатор.

Напомним, ситуация с сугробами в Барнауле остается крайне тяжелой с пятницы, 17 января, когда на регион обрушился снежный буран. В интернете барнаульцы выложили множество роликов, как они преодолевают стихию. Кто-то откапывает заметенную по самую крышу машину, кто-то – трамвайные пути, чтобы общественный транспорт смог проехать. Даже проходимые пожарные машины стали буксовать. Одну вытягивали трамваем, а вторую – другой пожарной машиной.