Барнаульский застройщик объяснил, почему на год заморозил 16-этажку на Потоке

Компания "Сиада" планирует завершить строительство 16-этажного многоквартирного дома в 2021 году. Как пояснили amic.ru представители застройщика, о срыве сроков и переходе дома в разряд долгостроев речи нет.

Виноват генплан

Строительство дома № 34 на ул. Петра Сухова компания начала в 2016 году. В жилом комплексе было запроектировано всего три этажа, которые должны были сдать в 2018 году. В 2017 году застройщик получил новое разрешение – на строительство 16-этажного дома с подземным гаражом, и поэтому срок сдачи объекта перенесли на первый квартал 2020 года.

Вместе с разрешением барнаульские чиновники должны были изменить и назначение земли под домом с "малоэтажного строительства" на "многоэтажное". Но из-за отсутствия генплана этого не сделали, в результате больше года работы на объекте не велись.

"Из-за того что в Барнауле вовремя не приняли генплан развития города и не подписали правила землепользования, регистрация "долевок" выше трех этажей не была открыта. Только 30 декабря 2019 года были подписаны ПЗЗ, и с 13 января 2020 года мы начали продавать квартиры во всем доме", – отметили в отделе продаж.

Новое разрешение на строительство действует до 2023 года. Но в компании обещают, что сдадут дом намного раньше.

"У нас в проекте была подземная парковка на 98 машино-мест. Но ее мы убрали. За счет этого график строительства сократится до 2021 года. В договорах долевого участия мы так и прописываем, что обязуемся передать квартиры не позднее 31 декабря 2021 года", – рассказали в компании.

Претензий нет

По словам представителя застройщика, дольщики дома осведомлены о ситуации. В компании говорят, что покупатели, которые вкладывали деньги в трехэтажный проект, еще на начальном этапе писали гарантийные письма, что не против увеличения этажности. Когда срок перенесли до 2021 года, некоторые дольщики расторгли договоры, но таких единицы.

"Мы знаем, что дом долго не строили из-за отсутствия генплана. Но теперь, думаю, к 2021 году дом точно достроят. У меня к застройщику никаких претензий. Я купила квартиру, когда дом год не строили. В компании все разъяснили, по каким причинам стройка не ведется. Сейчас каждый день смотрю онлайн-камеры, рабочие есть на стройплощадке", – рассказала amic.ru покупательница Зинаида.

На данный момент дом готов на 48%, отметили в компании, ежедневно работают две бригады.

А вот за новые проекты компания "Сиада" браться не готова, пока не достроит дом на Потоке.

"На поддержание стройки на Потоке ушли большие деньги, мы продали все строительные площадки, и все средства, вложенные в другие проекты, ушли на дом на ул. Петра Сухова, 34. Сейчас все силы брошены на достройку. Новые предложения по строительству есть, но мы не соглашаемся, пока не достроим этот проект", – добавили в "Сиаде".