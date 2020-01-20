Российская бизнесвумен дала 100 тысяч рублей за лучший комментарий к обнаженному фото

Бизнесвумен Оксана Лаврентьева на своей странице в Instagram решила разыграть среди подписчиков 100 тысяч рублей.

Женщина сделала подборку обнаженных фотографий знаменитостей и спросила у подписчиков, почему таки снимки вызывают агрессию у многих комментаторов. Денежный приз получил самый лучший по ее мнению комментарий.

В конкурсе приняли участие более 4 тысяч пользователей, каждый из которых высказался по заданному вопросу. Тем, кто не сумел победить, но чей ответ понравился Оксане, она подарила шампанское.

Лаврентьева поблагодарила участников за их ответы и высказала свое мнение на счет отношения к обнаженным фотографиям.