Барнаульский Дворец молодежи готовится к капитальному ремонту

В Барнауле пройдет ремонт Алтайского краевого дворца творчества и молодежи, сообщает "Алтапресс".

Точные сроки работ пока неизвестны. Сейчас разрабатывается вопрос о временном переезде в другое помещение, но учебный год коллектив учреждения закончит в старом здании.

Согласно проекту, предусматривается воссоздание снесенной части здания, которая ранее использовалась в качестве площади для размещения театра юного зрителя. Также будет воссоздано оформление фасадов.

На проведение работ из краевого бюджета выделено 11,2 млн рублей.