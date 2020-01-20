Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму предложения по изменениям в Конституции, сообщает РИА "Новости".

"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Клишас, Крашенинников и Хабриева", – заявил Дмитрий Песков.

Предложения по изменениям в основной закон включают в себя множество поправок, которые будут разрабатываться и регламентироваться рабочей группой.

"Вопросов для рассмотрения много. <...> Необходима также разработка и регламентация самих поправок: например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов", – пояснил сенатор Андрей Клишас.