Настучи на сугроб. Жители Барнаула могут пожаловаться на неочищенные дороги и тротуары

Фракция "Единая Россия" в Барнаульской гордуме проведет в среду, 22 января, заседание с участием дорожных чиновников по ситуации с уборкой снега. Читатели портала amic.ru имеют уникальную возможность рассказать о конкретных участках дорог, тротуаров и дворов, которые нужно почистить в первую очередь, где сложно ездить и ходить из-за неубранного вовремя снега.
Как рассказал amic.ru глава фракции Вячеслав Перерядов, на заседание пригласят главу комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, руководителя МБУ "Автодорстрой" Андрея Курышина, депутатов, экспертов и чиновников.
Пишите в комментариях об участках, которые, по вашему мнению, нужно почистить в первую очередь. Все данные мы передадим фракции "Единая Россия", а она расскажет о проблемных точках профильным чиновникам и совместно обсудит варианты решения проблемы.
Комментарии
150 метров дороги улицы Сизова, начиная от Ленской до Комсомольского не чистят вообще, поэтому эти 150 метров машины пузом скребут, а людям некуда даже отойти, хотя ту же Ленскую прочистили. (Для чего спрашивается, если невозможно выехать с Ленской на Комсомольский).
Дб(с) из фракции может самим пройтись по городу? К чему эти заигрывания?
всей фракции лопаты в руки и лопатой вдоль телятины.
ул.Маяковского от ул. Кулагина до школы № 56 дети ходят по дороге,так как тратуар не чистят, а там постоянно возят с города снег, каждые 3 минуты проезжает грузовик.
Ул космонавтов от ленина до попова все завален, ул Гущина от матросова до сев западная колея завалено все, ул сев западная от антона петрова до Калинина, плоса одна поток там большой. Мкр Затон внутри поселка по маршруту движения автобуса N40 дорога завалена заужена разьехатся невозможно.
Трамваи докупите! Ездить не на чем!
вам сюда сказали жаловаться?
меня все устраивает, спасибо
Добрый день, когда нормально почистят и срежут часть снежных сугробов с ул. Попова от ул. Власихинской в сторону Пивзавода. Это просто издевательство, пробки сумасшедшие.
После проезда по ул. Попова и ул. Власихинской попадая на Шоссе Ленточный бор понимаешь, что другая (идеальная) реальность существует!
Ну что могу сказать по поводу Антона Шеломенцева, этот чиновник может только писать отписки на жалобы людей. Как он попал на эту должность если не знает даже ГОСТов?
Храню вашу отписку со ссылкой на ГОСТ, который вы даже не читали!!!
Здравствуйте.
Возле Лицея 122.
В этом элитном районе вообще не чистят.
А для чего содержится табун чиновников? Зады оторвите от кресел и сами прокатитесь по городу!!!
Если детишек в садик возить на санках или мерседесах, то конечно, никаких дорог не хватит.
Из года в год не чистят проспект Калинина. На данный момент по проспекту Калинина в строну площади Октября начиная от тэц-2 до улицы Кулагина вместо 3 рядов - 2. А начиная от заправки Роснефть и до Кулагина полтора ряда, не заваленных снегом.
Ул. Кутузова, к остановкам не возможно подъехать
Нужно чистить ВЕСЬ город!
Утро доброе, прошу обратить внимание на участки дорог, которые и так всегда загружены и облагаются пробками, а в условиях уменьшения рядности из-за сугробов, становится невыносимо - в частности:
1. ул.Попова от Власихинской в сторону Новосиликатного, (Вчера более 2ч стоял в пробке).
2. По красноармейскому вчера ехал - 1 полоса вместо 3х! расчищено на 2 полосы, но автомобилисты устроили с правого ряда стоянку, в иотге рабочая ОДНА полоса.
3. Калинина. 2 полосы в сторону речного. Более того, на перекрестке Северо Западной-Калинина недочищен снег, двигаясь правым рядом в сторону центра, на перекрестке въезжаешь в сугроб, совершая маневр влево для объезда препятствия (на перекрестке!!!) создаются аварийные ситуации!
21.01.2020 08:32
Асдс
Трамваи докупите! Ездить не на чем!
Между прочим, да. Почему все регионы покупают новые, и только Барнаул и Бийск в сторонке.
Молодежная, Партизанская невозможно ни ехать, ни ходить
Поселок Бельмесево: из 15 улиц чистят 5 и то не своевременно.. Улица Молодежная по которой идут не только автобусы но и дети со школы ( так как у нас нет тротуара дети идут по проезжей части) сильно заужена не раз сама обращалась в Комитет по дорожному хозяйству все бестолку....
Подъезд к дому по ул. Островского №7 не чистится с начала зимы. Единственный въезд во двор через арку в любой буран становится заблокирован.
Парковка вдоль школы 55 на Чкалова.
Пишите в комментариях об участках, которые, по вашему мнению, нужно почистить в первую очередь
Классно! А давайте вообще на все тут стучать. А портал amic.ru передаст всю информацию "куда надо". Хорошая практика
Не чистят пешеходный переход на остановке школа садоводов садик 211, от домов перейти на сторону садика не возможно, так же ситуация на остановке в с лебяжье на старая почта, тут же и пешеходный переход и лежачий полицейский и тут же и остановка, ужасно . П.Бельмесево ул Молодежная ,учень узкая дорога , тротуара нет и дети идут пешком со школы по дороге, не автобусам не разъехаться , ни детям пройти
ул.Чеглецова между пр.Ленина и пр.Калинина, сузились две полосы, машины еле разъезжаются
В селе Лебяжье улицу Центральная от дома № 78 до 79 а, т.к. это единственная дорога до школы! Из двухполосной превратилась в одну полосу.Ежедневно по ней ходят дети в школу № 93 и другого пути просто нет! Идти очень опасно, мало того что скользко, так еще, если едет автомобиль, то пройти просто невозможно. А едут постоянно ассенизаторские машины, большегрузы и т.д.
Лопату шеломенцеву и всему дорхозблоку!
Ед.росы как-то активизировались последнее время, к чему бы это? Никак выборы скоро?
А ведь обещают опять конкретный буран...
Улица Чкалова от пр.Красноармейского до пр.Социалистического превратилась в однополосную улицу с невозможностью по ней ездить . Аварии напротив школы №27, на пешеходном переходе каждый день...
Улица 1905 года, движение практически в одну сторону, учесть что рядом Гимназия 40, все высаживают детей, вообще не разъехаться. Офтальмологическая больница около себя все расчистила, а дальше, до Профинтерна, тоннель.
Когда уже метро достроят?
П.Бельмесево-это вообще богом забытая и властью тоже часть центрального района города Барнаула.никто не обращает внимания заросли в эту зиму снегом некоторые улицы за этот сезон еще не разу не почистили.транспорт ходит ужасно то не заходит в поселок то пропускается рейс,цена билета как отдаленный поселок но страховка на автомобиль как центральный район города Барнаула.
Как есть смысл в этом? Прям центр города, где ездят все чиновники администрации Ленина Молодежная разделительная аллея заужины до 2 полос из за этого проехать очень проблематично . И никто не чешиться.
Улица Гущина от Малахова 44 до Гущина 150/24 не чистилась ни разу в этом году, проползаешь еле еле, поток машин огромный
вы издеваетесь что ли??? ВЕЗДЕ!!!
Это прям как издевка выглядит: проще сказать где почищено, чем где нет!
21.01.2020 09:12
мурзилка
Достроят? Т.е. если появился сайт Барнаульского метрополитена то вы считаете, что строительство началось?
Неужели этот курятник расшевелили? Хоть что то сдвинулось с места, после такого количества прошедшего времени.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ почистите.....он ведь всё-таки ПРОСПЕКТ!!!!!,а не сельская улица!!!
и ПАРКОВКИ на нём тоже!!!
Красноармейский - остались 2 полосы в каждую сторону, Молодежная - по 1, и то не полноценной полосе, Строителей от Павловского до Ядринцева и обратно - 3, но узеньких полосы, Власихинская участок Фурманова - Ленточный бор - по 1 колее в каждую сторону, Власихинская от Малахова до Попова - правая полоса это смесь льда буграми и каши снега, перед Попова средняя и левая полоса - укатанный снег с ледянными буграми, так что машины тащит друг на друга, Попова от Власихинской до Трактовой - колея с промежутками ледянных бугров, наростами льда.
И да, весь состав фракции "Единая Россия" выгнать на улицу с лопатами вместо жопопросиживания. И польза для жителей, и польза для их здоровья
Поддерживаю насчет Ленской "21.01.2020 08:24 Стучу"
Также Некрасова и Трудовой от Партизанской до Димитрова
Геодезическая улица от А.Петрова до Энтузиастов не чищен тротуар. Пешеходы ходят по машинной дороге, которая напоминает тоннель снежный.