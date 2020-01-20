Суд оштрафовал Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил актрисе Наталье Бочкаревой штраф в размере 30 тысяч рублей за хранение кокаина, сообщает РИА "Новости".

Перед судом выступил дознаватель, который заявил, что Бочкарева загладила свою вину "путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского". Сама артистка отметила, что полностью признает свою вину.

Из озвученных во время заседания материалов стало известно, что при задержании у нее нашли сторублевую купюру со следами наркотического вещества.

Дело закрыто, актрису освобождают от уголовной ответственности.