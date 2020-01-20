Бывший глава администрации Рубцовска предстанет перед судом за хищение средств

Бывший глава администрации города Рубцовска обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, сообщает СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, в 2013 году между муниципальным унитарным предприятием "Рубцовские тепловые сети" и одним из обществ с ограниченной ответственностью был заключен договор на выполнение работ по ремонту железнодорожных подъездных путей. В результате невыполнения обязанностей, у МУП "РТС" образовалась задолженность, о которой глава администрации знал. Он убедил директора общества передать ему денежные средства за содействие в выплате задолженности. Таким образом чиновник мошенническим способом завладел суммой более 1,1 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый своей вины не признал, но следствию удалось собрать достаточно доказательств для передачи дела в суд. На имущество экс-чиновника наложен арест.