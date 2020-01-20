Следователи почти полгода ищут пропавшую жительницу Барнаула с потерей памяти

Сидельникова (Лобакова) Любовь Анатольевна, 1954 г.р. ушла из дома 31 июля 2019 года и до сих пор ее местонахождение не установлено, сообщает СК по региону.

Ее приметы: на вид около 60-65 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза светло-серого цвета.

Была одета: кофта оранжевого цвета с длинным рукавом, джинсы черного цвета, мокасины белого цвета. При ней была женская сумочка белого цвета.

Женщина страдает потерей памяти и не имеет при себе денежных средств. Она может вести себя неадекватно, например, расплачиваться за проезд носовым платком.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Сидельниковой Л.А. либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).