Снега не будет. О погоде в Алтайском крае 21 января

Метели на некоторое время ушли из Алтайского края и 21 января в регионе сильных осадков не ожидается.

В крае температура воздуха составит -5...-10 градусов, по северу – до -16 градусов. Небольшой и умеренный, в предгорьях местами сильный снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, с усилением по югу до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут -13...-15 градусов. Небольшой снег. В утренние часы изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер 2-7 м/с.