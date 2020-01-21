Автомобилисты смогут покупать красивые номера через портал госуслуг

Минэкономразвития разработало проект постановления о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать красивые автомобильные номера, пишет РИА "Новости".

Водители смогут закрепить за собой номер с желаемой комбинацией букв и цифр на портале госуслуг. При этом за такой номер придется заплатить повышенную пошлину.

"Сегодня пользователь автотранспортного средства при его регистрации получает регистрационный знак "по порядку" и не имеет возможность выбора "красивого" номера. Обширный международный опыт показывает, что практика законодательного закрепления возможности приобретения номеров различных типов, в которых заинтересованы владельцы автотранспортных средств, успешно внедрена во многих странах", – отметили в ведомстве.